Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede
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Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede

10.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:48

Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede Otel odasında uyuşturucu ve sahte dövizle yakalanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından otel odasına yapılan baskında 1 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 56...

Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede

Otel odasında uyuşturucu ve sahte dövizle yakalanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından otel odasına yapılan baskında 1 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 56 adet uyuşturucu hap ve 16.5 milyon lira sahte döviz ele ile yakalanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, önceki gece devriye görevlerinin yaptığı esnada Harbiye Elmadağ Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst aramasını yapmıştı. Y.O. isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve sahte döviz ele geçirilmişti.

16.5 milyon lira sahte dövizle yakalandılar

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu ve parayı kimden ve nereden aldığını sormaları üzerine Y.O.'nun F.Ç.'den aldığını söylemesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçmişti. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra F.Ç.'nin kaldığı otel odasına şok baskın yapılmış, otel odasına yapılan aramalarda ise 2 bin 56 adet uyuşturucu hap, 1 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi ve 190 deste halinde yaklaşık 16.5 milyon lira tutan sahte döviz ele geçirilmişti.

Baskın sonrası gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüphelinin emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede
Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede
Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede
Şişli'de otel odasında 16.5 milyon lira sahte dövizle yakalanan şüpheliler adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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