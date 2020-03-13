ŞİŞLİ'DE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATAN NİJERYALI KADIN KAMERADA ŞİŞLİ'de takip ettiği iki kadından birisinin kıyafetini yırtarak ziynet eşyaları ve çantasını almaya çalışan, diğer kadının ise halka şeklindeki altın küpelerini çekip koparan Nijeryalı kadın, çevredekiler tarafından yakalandı.

ŞİŞLİ'de takip ettiği iki kadından birisinin kıyafetini yırtarak ziynet eşyaları ve çantasını almaya çalışan, diğer kadının ise halka şeklindeki altın küpelerini çekip koparan Nijeryalı kadın, çevredekiler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Nijeryalı kadın ekip aracına binmemek için uzun süre direndi.

Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Nijeryalı Goodness İfeoma E. (30) adlı kadın, caddede yürüyen Tülay K. adlı kadını takip etmeye başladı. İş merkezinin girişinde kadını sıkıştıran Nijeryalı kadın, kıyafetlerini yırtarak, üzerindeki ziynet eşyaları ve çantasını almaya çalıştı. Çevredekiler, bu durumu 'Tartışma' olarak değerlendirerek, iki kadını ayırdı.

KULAĞINDAKİ KÜPELERİ KOPARDI

Goodness İfeoma E. yaklaşık 20 metre ileride bu kez Hanriyet K. adlı kadını takip etmeye başladı. Bir süre takip ettiği Hanriyet K.'dan üzerindeki ziynet eşyalarını vermesini istedi. Hanriyet K., bu istek üzerine uzaklaşmaya çalıştı. Nijeryalı kadın, kadının kulağındaki büyük halka şeklindeki altın küpelerini çekerek bir bölümünü koparıp aldı. Hanriyet K., çığlık atarak yardım isterken, diğer yandan gaspçı kadını durdurmaya da çalıştı. Kadının çığlıklarını duyanlar duruma müdahale ederek, Nijeryalı kadını yakaladı. Goodness İfeoma E., müdahaleye rağmen küpeleri vermemekte direndi. Goodness İfeoma E., elindeki küpe parçalarını havaya fırlatıp attı. Kadını yere yatıran çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Nijeryalı kadını gözaltına almak istedi. Ancak, kadın buna da direndi. Uyuşturucu kullanmış olabileceği veya bağımlılık krizine girmiş olabileceği değerlendirilen kadın, ellerine ters kelepçe takılarak güçlükle polis ekip aracına bindirilebildi.

"PARMAKLARINI KÜPELERİME GEÇİRİP ALDI"

Nijeryalı kadından şikayetçi olan Hanriyet K., yolda yürüdüğü sırada böyle bir olayla karşılaştığını anlatırken, "Pastanenin önündeydim. Karşıdan geldi. Kulağımda altın halka küpem vardı. Parmağına geçirdiği gibi çekip aldı. Küpeleri vermek istemedi ve kaçmadı; 'O benim' diye avucunda sıktı. 4-5 kişi yardımıma geldi. Ama avucundan alamadık. Ne içtiyse bilemiyorum" dedi.

Görgü tanıklarından biri, bağrışma sesleri üzerine dönüp baktığını anlatırken, "Kırmızı montlu kadın iş merkezine sığınmıştı. Yabancı kadın ileri doğru yürüdü, pastanenin önündeki bir kadının kulağına yapıştı. Halka şeklindeki küpesini kopardı. 2-3 kişi küpeyi zorla aldı. Polis çağırdık" diye konuştu. Gözaltına alınan Goodness İfeoma E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA