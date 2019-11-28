Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi
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Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildiİSTANBUL - Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

28.11.2019 01:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:39
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Asayiş Şubeye getirildi

İSTANBUL - Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Zanlı Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şişli'de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı A.K. MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K. Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi
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