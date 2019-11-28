Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandıİSTANBUL - Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
İSTANBUL - Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
Şişli'de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı A.K. MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Videosu: Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı