Şişli'de Okul Atölyesinde Yangın
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bulunan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 2 katlı prefabrik atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Kaynak: AA