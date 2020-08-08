Şişli'de nikah salonları denetlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şişli'de nikah salonları denetlendi

İçişleri Bakanlığı düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için genelge yayımlamasının ardından hafta sonlarında yapılacak olan denetimler öncesi İstanbul Valiliği denetimlere başladı.

Şişli'de nikah salonları denetlendi
08.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:20

İçişleri Bakanlığı düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için genelge yayımlamasının ardından hafta sonlarında yapılacak olan denetimler öncesi İstanbul Valiliği denetimlere başladı. Şişli'deki nikah salonlarında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için 81 ile genelge yayımladı. Genelgenin ardından harekete geçen İstanbul Valiliği kent genelinde yapılacak olan düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonların denetlemesi için ekipler görevlendirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Şişli Belediyesi Zabıta Ekipleri nikah salonlarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimde davetliler salona isimlerinin okunmasıyla alınmaya başlandı. Ateş ölçümlerinin yapıldığı davetliler nikah salonuna girerken görevliler davetlileri sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Nikah salonunda davetliler sosyal mesafe kuralına uyarak otururken, nikah esnasında polis ve zabıta ekipleri salon içerisinde denetim yaptı.

Uygulamalar hafta sonu devam edecek

Hafta sonu kent genelinde devam edecek olan denetimlerde, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak. Gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Magazin
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Güncel
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Başpolis, şortuna aldırış etmeden boğulmak üzere olan gençleri kurtardı
Başpolis, şortuna aldırış etmeden boğulmak üzere olan gençleri kurtardı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Fatih Sultan Salih Zeki Çolak Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Düğün Ağustos
Şu an buradasınız: Şişli'de nikah salonları denetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 14:21:46. #1.14#
title