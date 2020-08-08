Şişli'de nikah salonları denetlendi İçişleri Bakanlığı düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için genelge yayımlamasının ardından hafta sonlarında yapılacak olan denetimler öncesi İstanbul Valiliği denetimlere başladı.

İçişleri Bakanlığı düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için genelge yayımlamasının ardından hafta sonlarında yapılacak olan denetimler öncesi İstanbul Valiliği denetimlere başladı. Şişli'deki nikah salonlarında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonlar için 81 ile genelge yayımladı. Genelgenin ardından harekete geçen İstanbul Valiliği kent genelinde yapılacak olan düğün, sünnet, nikah ve kına gibi organizasyonların denetlemesi için ekipler görevlendirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Şişli Belediyesi Zabıta Ekipleri nikah salonlarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimde davetliler salona isimlerinin okunmasıyla alınmaya başlandı. Ateş ölçümlerinin yapıldığı davetliler nikah salonuna girerken görevliler davetlileri sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Nikah salonunda davetliler sosyal mesafe kuralına uyarak otururken, nikah esnasında polis ve zabıta ekipleri salon içerisinde denetim yaptı.

Uygulamalar hafta sonu devam edecek

Hafta sonu kent genelinde devam edecek olan denetimlerde, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak. Gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA