Şişli'de narkotik eğitim tırında vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatıldı - Haberler
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Şişli'de narkotik eğitim tırında vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatıldı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Şişli'de narkotik eğitim tırında vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Şişli'de kurulan narkotik eğitim tırında (Narko-tır) vatandaşlara uyuşturucunun zararlarına ilişkin bilgi verildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Şişli'de kurulan narkotik eğitim tırında (Narko-tır) vatandaşlara uyuşturucunun zararlarına ilişkin bilgi verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Cevahir AVM önünde dün kurulan tırda, 12 ekranda 30 farklı konuda uygulama üzerinden animasyon şeklinde, "Fiziksel, kimyasal, psikolojik, sosyolojik" olarak uyuşturucunun zararları anlatılıyor.

Tır içerisindeki 40 metrekarelik bölümde ekipler, çocukların ve gençlerin madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili doğru zannedilen yanlışlara dikkati çekerek, gençleri, aileleri ve eğitimcileri bilgilendiriyor.

Proje ile eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüslerle uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak projelerin hayata geçirilmesi, eğitim tırı içerisinde oluşturulan eğitim modelleri ile gençler ve aileler üzerinde daha etkili, kalıcı izler bırakılması hedefleniyor.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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