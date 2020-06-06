Şişli'de motosikletlinin takla attığı feci kaza kamerada
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Şişli'de motosikletlinin takla attığı feci kaza kamerada

Şişli'de süratli şekilde seyrettiği esnada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, refüje çarparak takla attı.

Şişli'de motosikletlinin takla attığı feci kaza kamerada
06.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:33

Şişli'de süratli şekilde seyrettiği esnada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, refüje çarparak takla attı. Feci kaza anı kask kamerasına yansırken, metrelerce sürüklenerek dizinden yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü bir genç, arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde seyretmeye başladı. Bir süre sonra hızlanan genç sürücü virajı alamayınca kontrolü kaybetti. Refüje çarpan motosikletli, takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından gencin arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koşarak yanına geldi. Gence yardımda bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol dizinden hafif şekilde yaralanan ve vücudunda çeşitli sıyrıklar olan genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletinde ise maddi hasar meydana geldi. Genç sürücü kask kamerasına yansıyan feci kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis, tutanak tutarak inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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