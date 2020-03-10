Şişli'de motosikletli kurye kaza yaptı
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DHA, Güncel

Şişli'de motosikletli kurye kaza yaptı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ( DHA)ŞİŞLİ'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi.

10.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:23
Şişli'de motosikletli kurye kaza yaptı

 Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ( DHA)ŞİŞLİ'de  yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada kurye olarak çalışan Musa Karaküp (31) cadde üzerinde seyir halindeyken yağışlı hava nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten  düşen Karaküp, yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücünün elini tutan vatandaşlar yaralıya moral verdi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de çevredekilere "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi.  Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, motosikletin çarptığı ve hasar gören direğin devrilme ihtimali karşı önlem aldı.

 


Kaynak: DHA

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