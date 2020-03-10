ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI - Haber
Güncel

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

Haber-Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAŞişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar, Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok dedi.

10.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

Haber-Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar, Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada kurye olarak çalışan Musa Karaküp (31) cadde üzerinde seyir halindeyken yağışlı hava nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Karaküp, yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücünün elini tutan vatandaşlar yaralıya moral verdi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de çevredekilere Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok dedi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, motosikletin çarptığı ve hasar gören direğin devrilme ihtimali karşı önlem aldı.

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Haluk Bilginer Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Berkay Şahin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:19:23. #1.15#