Şişli'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Şişli'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

12.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:04
Şişli'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Şişli'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Şişli'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşa Mahallesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, U.A ve M.B isimli zanlıları yakaladı.

Ekipler, yaptıkları incelemede zanlıların daha önceden 3 "motosiklet hırsızlığı" ile "açıktan hırsızlık" yaptığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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