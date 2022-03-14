ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Ömer ÇETİNASLAN - Ahmet YEŞİLMEN/ - ŞİŞLİ'de motosiklet ile gelen iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Mart Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, kaldırımda park halindeki motosikleti çalmak istedi. Şüpheliler, önce motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri geldikleri motosiklete binerken diğer şüpheli ise çaldıkları motosikleti çalıştırmadan iterek götürdü. Motosikletin çalınma anları, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti çalan şüphelileri polis yakalandı.