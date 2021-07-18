Şişli'de motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Şişli'de motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Şişli'de motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Şişli'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Şişli'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da bir binanın önündeki motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli C.P, yakalanırken Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir adreste bulanan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin olay yerine motosikletle geldikleri, şüphelilerden birinin, bina önündeki motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştıkları anlar görülüyor.

Polisin, hırsızlığa karışan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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