ŞİŞLİ'DE MEZECİ KUYRUĞU
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ŞİŞLİ'DE MEZECİ KUYRUĞU

31.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:33
ŞİŞLİ'DE MEZECİ KUYRUĞU

ŞİŞLİ'de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar, mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ŞİŞLİ'de  yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar, mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu akşam yeni yılı evinde geçirecek olanlar alışveriş yapmak için dışarı akın etti. Kurtuluş'ta mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir saattir kuyrukta beklediğini söyleyen bir kişi "Burası Kurtuluş'un eski bir mezecisi. Biz de sıraya rağmen bekliyoruz. Evde yapamadığımız bazı mezeler için bu kuyrukta beklemeye değer. Yeni yılda herkese sağlık mutluluk diliyorum" dedi.

- İstanbul

ŞİŞLİ'DE MEZECİ KUYRUĞU
ŞİŞLİ'DE MEZECİ KUYRUĞU
ŞİŞLİ'DE MEZECİ KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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