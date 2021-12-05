Şişli'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü yaralandı - Haberler
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Şişli'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü yaralandı

AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
Şişli'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü yaralandı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yan yolda 34 BSY 042 plakalı aracıyla ilerleyen Ş.S., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araçtaki sürücü Ş.S. sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince yolda önlem alınırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

Sürücü Ş.S., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda oluşan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri

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