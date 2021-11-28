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Şişli'de metruk kulübede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de metruk kulübede yangın çıktı

Şişli'de metruk bir kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de metruk bir kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Olay, saat 22.30'da Şişli Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak üzerinde bulunan kulübede meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlılarının uğrak noktası olan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kulübenin çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangını gören Bülent Abdullah Özen, "Tinerciler yani evsizler mi diyeyim ne diyeyim, bunlar burayı mesken ettiler. Çevreye de zarar vermeye başladılar. Demek ki orada farklı bir şeyler yaptılar. Bu akşam burada Allah korusun daha farklı şeyler olabilirdi. İtfaiyemiz tam karşıda bir an evvel yetişti ve itfaiye olayı sonlandırdı" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Şişli'de metruk kulübede yangın çıktı

Şişli'de metruk kulübede yangın çıktı

Şişli'de metruk kulübede yangın çıktı

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