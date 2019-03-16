Şişli'de Metruk Binada Yangın

Şişli'de 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken, alevler çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Aydemir Kadıoğlu - Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA