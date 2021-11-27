ŞİŞLİ'DE METRUK BİNA YANDI; OTELDE KALANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Haberler
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ŞİŞLİ'DE METRUK BİNA YANDI; OTELDE KALANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ŞİŞLİ'DE METRUK BİNA YANDI; OTELDE KALANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

ŞİŞLİ'de iki katlı metruk binada çıkan yangın nedeniyle yan tarafta bulunan otelde kalanlar sokağa döküldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de iki katlı metruk binada çıkan yangın nedeniyle yan tarafta bulunan otelde kalanlar sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli Kuzukulağı Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sarınca metruk binada kalan yabancı uyruklu kişiler, kendilerini dışarı attı. Yoğun duman yan taraftaki otele de dolunca bazı müşteriler dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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