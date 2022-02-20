ŞİŞLİ'DE MESLEKTAŞININ EMEĞİNİ BÖYLE ÇALDI

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de atık toplayan kişinin yol kenarında bıraktığı kağıt dolu çuval, başka bir atık toplayıcısı tarafından çalındı. Şüphelinin, gündüz vakti boş kağıt çuvalını bırakıp, dolu kağıt çuvalını çalması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Atık toplayarak geçimini sağlayan bir kişi, topladığı kağıtları sokak girişinde birleştirerek, beklemeye başladı. Bir süre atık arabasının yanından ayrılınca başka bir atık toplayıcısı kendi boş çuvalını bırakıp, meslektaşının kağıt dolu çuvalını alarak, kayıplara karıştı. Kağıt dolu çuvalının yerinde olmadığını gören toplayıcı büyük şok yaşadı.

"BUNLAR EMEK HIRSIZI"

Atık toplayıcılarının kağıtlarını satın alan Baki Yılmaz, "Gündüz saatleriydi. Biz saat 16.00 gibi mal toplamaya çıkıyoruz. Kağıt toplayıcısı arkadaş 'malları gelin alın' dedi. Gittiğimizde kağıt çuvalı yerinde yoktu. Kağıtları toplayan arkadaşı aradım. 'Kağıtlar yerinde yok. Kağıtlar nerede?' diye sordum. 'O arada' dedi. Ben de 'burada kağıt yok' deyince 'gel sen bak' dedim. Sonra kağıtları toplayan arkadaş geldi. O da kağıt dolu çuvalın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerine baktık. Kamera görüntülerini inceleyince şok olduk. İlk defa böyle bir olay başımıza geliyor. Kağıt çalınma olayı nereden çıktı? Bir insanın emeğini çalıyorlar. Bu insanlar evine ekmek götürmek için akşama kadar kağıt topluyor. Adamın biri de geliyor ekmeğini, emeğini çalıyor. Burada bir emek hırsızlığı var. Önce çuvalı kontrol ediyor. Ağır olduğunu fark edince kendi boş çuvalıyla yer değiştirdi. Hazır dolu çuvalı alıyor. Uyanık işte. Bu tür insanlar çalışmak istemiyor" dedi.

BOŞ ÇUVALI BIRAKIP DOLU ÇUVALI ALARAK UZAKLAŞTI

Atık toplayıcısının bir günlük emeği olan kağıt dolu çuvalı alıp, boş çuvalın bırakılması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çek çek arabası ile sokağa giren atık toplayıcısı, kağıt dolu çuvalı fark etti. Bir süre etrafa baktıktan sonra kendi boş çuvalını bırakıp, kağıt dolu çuvalı çek çek arabasına koyarak uzaklaştı.