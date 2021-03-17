ŞİŞLİ'DE "MERYEM ANA" FİGÜRLÜ AHŞAP TABLO ELE GEÇİRİLDİ

ŞİŞLİ'de denetimler sırasında durdurulan bir araçta, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi.

ŞİŞLİ'de denetimler sırasında durdurulan bir araçta, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan aracın arka koltuk bölmesinde tablonun çıkarılma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Şişli Odessa Bulvarı üzerinde genel asayiş denetimleri esnasında şüphelenerek durdurulan bir aracın içerisinde arama yaptı. Aramalarda aracın arka koltuğunda bulunan bölmede havluya sarılı şekilde, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi. Araçta bulunan S.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli S.A. ifadesinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Şüpheli A.Ç. hakkında da "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tablo ise incelenmek üzere Kültür Bakanlığı'na bağlı Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı