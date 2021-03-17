ŞİŞLİ'DE "MERYEM ANA" FİGÜRLÜ AHŞAP TABLO ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ŞİŞLİ'DE "MERYEM ANA" FİGÜRLÜ AHŞAP TABLO ELE GEÇİRİLDİ

17.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:33

ŞİŞLİ'de denetimler sırasında durdurulan bir araçta, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi.

ŞİŞLİ'de denetimler sırasında durdurulan bir araçta, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan aracın arka koltuk bölmesinde tablonun çıkarılma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Şişli Odessa Bulvarı üzerinde genel asayiş denetimleri esnasında şüphelenerek durdurulan bir aracın içerisinde arama yaptı. Aramalarda aracın arka koltuğunda bulunan bölmede havluya sarılı şekilde, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi. Araçta bulunan S.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli S.A. ifadesinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Şüpheli A.Ç. hakkında da "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tablo ise incelenmek üzere Kültür Bakanlığı'na bağlı Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ŞİŞLİ'DE 'MERYEM ANA' FİGÜRLÜ AHŞAP TABLO ELE GEÇİRİLDİ
ŞİŞLİ'DE 'MERYEM ANA' FİGÜRLÜ AHŞAP TABLO ELE GEÇİRİLDİ
ŞİŞLİ'DE 'MERYEM ANA' FİGÜRLÜ AHŞAP TABLO ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE "MERYEM ANA" FİGÜRLÜ AHŞAP TABLO ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:03:52. #1.14#
title