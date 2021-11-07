ŞİŞLİ'DE MAĞAZA KABİNİNDE TURİSTİN ÇANTASINI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Önce kameraya daha sonra da polise yakalandılar

Haber Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHA

ŞİŞLİ'de mağazanın deneme kabininde Kuveyt uyruklu Kaamed A.'nın çantasını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli iki kadının hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli'de bir mağazada geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, Kuveyt uyruklu Kaamed A. bir mağazada deneme kabinine girerek kıyafet denedi. Bu sırada yanlarına yanaşan iki kadın, kabindeki çantayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Çantasının çalındığını söyleyen turist, polisten yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüpheliler Aycan U. (31) ve Aydan Ö.(22) Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Aydan U.?nun 42, Aydan Ö'nün ise 22 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

YANKESİCİLER GÜVENLİK KAMERADA

İki kadının yankesicilik yapma anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere, deneme kabininden çıkan turisti takip eden iki şüpheliden biri turistin önüne kıyafet tutarak perdeleme yapması, diğerinin de kabindeki çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaşması yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.