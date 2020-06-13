ŞİŞLİ'DE MAÇKA PARKI TIKLIM TIKLIM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞİŞLİ'DE MAÇKA PARKI TIKLIM TIKLIM

Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı, akşam saatlerinde yoğun bir şekilde kalabalık olurken parkta önlem alan polis ekipleri kimlik ve maske kontrolü yaptı.

ŞİŞLİ'DE MAÇKA PARKI TIKLIM TIKLIM
13.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:29

Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı, akşam saatlerinde yoğun bir şekilde kalabalık olurken parkta önlem alan polis ekipleri kimlik ve maske kontrolü yaptı. 

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin kontrollü olarak serbest bırakılması ile birlikte vatandaşlar sahillere ve parklara akın etmeye başladı. Özellikle genç vatandaşların yoğun olarak toplandığı yerlerden biri de Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı oldu. Parka gelen gençler, şarkı söyleyerek eğlendi. 

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALIYOR

Polis ekipleri büyük yoğunluğun yaşandığı parkın girişinde kimlik ve maske kontrolü yaptı. Park içinde ise motorize yunus timleri sürekli devriye gezerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına karşı önlem aldı. 

"ARKADAŞLARIMIZLA SOSYALLEŞİYORUZ"

Maçka Demokrasi Parkı içinde arkadaşları ile sosyalleşmeye geldiklerini belirten Fikret Postacı, "Arkadaşlarımızla sosyal mesafe sınırlarını aşmadan eğlenmeye çalışıyoruz, kafa dağıtmaya çalışıyoruz. Uzun süredir ev hapsindeyiz. Burada sosyalleşiyoruz diyebiliriz. Sürekli görüştüğümüz arkadaşlarımız, aktif olarak bildiğimiz kurallara uyan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Sosyal mesafeye dikkat ederek arkadaşlarımızla eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKES KENDİ ARKADAŞ GRUBU İLE TAKILIYOR"Biz de bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz diyen Oğuzhan Arslan; "Çok kalabalık görünmesine rağmen en güvenli yerin burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada herkesin arasında sosyal mesafe var.  Herkes buna dikkat ediyor, tabii herkes kendi arkadaş grubu ile takılıyor, bildiği insanlarla takılıyor o yüzden burada takılmanın bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Biz de en iyi şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------------Maçka Parkı yoğun kalabalık-Park girişinde polisin kimlik ve maske kontrolü-Park içinde şarkı söyleyen gruplar-Park içinde devriye gezen polis ekipleri-Vatandaşlar ile röportajlar-Genel ve detay görüntüler 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Haber
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Fatma Girik Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Türk Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ'DE MAÇKA PARKI TIKLIM TIKLIM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 00:08:50. #1.15#
title