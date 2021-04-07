ŞİŞLİ'DE LÜKS REZİDANSTA HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'de lüks rezidanstan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli M.T. yakalandı.

ŞİŞLİ'de lüks rezidanstan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli M.T. yakalandı. Şüpheli M.T.'nin üst aramasında 1 adet gümüş renkli bilezik, 1 adet yüzük ve 1 adet tornavida ele geçirilirken, M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 20.45 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler rezidansa giren şüphelilerden birinin M.T. olduğunu belirleyerek, M.T.'nin bulunduğu adrese gitti. Polisi gören şüpheli M.T. balkondan atlayarak kaçmaya başladı. Şüpheli M.T. ile polise arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardınan, şüpheli M.T. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 1 adet gümüş renkli bilezik, 1 adet yüzük ve 1 adet tornavida bulundu. Öte yandan M.T.'nin kaçış güzergahında yapılan kontrolde ise yere attığı tespit edilen 1 çift parmak izi önleme amaçlı çorap ile 53 Tunus Dinarı ele geçirildi. "Evden hırsızlık" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı