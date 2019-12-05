Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı

05.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:49

ŞİŞLİ'de Libyalı turist tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı turistin markete sığınarak yardım istediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli, İnönü Mahallesi, Babil Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libyalı olduğu öğrenilen Osman Z. ile kimliği henüz belirsiz şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Osman Z.'yi bacağından bıçakladı. Şüpheliler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı turist ise sokakta bulunan bir markete sığınarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Libyalı turisti bıçaklayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARKETE SIĞINARAK YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADABacağından bıçaklanarak yaralanan turistin sokak üzerinde bulunan markete sığınarak yardım istediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kanlar içinde kalan turistin market sahibinden ambulansı aramasını isteyerek dışarı çıktığı sırada bayıldığı görüldü. Görüntülerin devamında sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaralıya müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul