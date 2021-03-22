Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
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Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

22.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:58

Son dakika haberi: Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHAŞişli'de dün gece saatlerinde lastik deposunda yaşanan patlama, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de dün gece saatlerinde lastik deposunda yaşanan patlama, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İtfaiye erleri, binadan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan patlama nedeniyle birçok dairenin camları kırıldı.

Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Ersan Sokak'ta bulunan araç lastiği depolama alanında dün gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada patlama yaşandı. İtfaiye erleri patlama nedeniyle yere düşen beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan patlama nedeniyle iş yerinden duvar parçaları dört aracın üzerine düştü.

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Binada yaşanan patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağa girdiğinde binada patlama yaşanıyor. İtfaiye erleri patlama nedeniyle binadan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

BİNADAKİ LASTİKLER KARŞI BİNADAKİ DAİRELERE GİRDİ

Mahalle sakini Bilal Filizfidanoğlu 'Binadan duman çıkıyordu. Birden büyük bir patlama oldu. Binadaki araba lastikleri karşı binadaki dairelerin içine girdi. Duvarlar arabaların üzerine çöktü. İnsanlar binaları terk ettiği için ölen ya da yaralanan olmadı dedi.

Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YAŞANAN PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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