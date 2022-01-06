Şişli'de kuyumcu hırsızlığı şüphelisi otelde yakalandı - Haberler
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Şişli'de kuyumcu hırsızlığı şüphelisi otelde yakalandı

Şişli'de kuyumcu hırsızlığı şüphelisi otelde yakalandı
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Şişli'de bir kuyumcudan 11 çeyrek altın çalan şüpheli tutuklandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir kuyumcudan 11 çeyrek altın çalan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün öğlen saatlerinde Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 11 çeyrek altın çalınmasına ilişkin yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin K.A olduğunu ve Tarlabaşı Bulvarı'nda bir otelde kaldığını tespit etti. Ekipler, gece saatlerinde otele düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde, altınları Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda bozdurduğunu, bir kısmını da harcadığını söylediği öğrenilen şüphelinin üzerinde bulunan 8 bin 990 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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