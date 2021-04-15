ŞİŞLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA; 13 KİŞİYE 62 BİN 465 BİN LİRA CEZA
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ŞİŞLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA; 13 KİŞİYE 62 BİN 465 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merdivene ekstra yapılan ve kilitli olan kapı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı.

Merdivene ekstra yapılan ve kilitli olan kapı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı.

Ali ÇAĞLAR TINBEK İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın düzenlendi. İçerde bulunan 13 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten toplam 62 bin 465 lira idari para cezası kesildi. Merdivene ekstra yapılan ve kilitli olan kapı itfaiye ekipleri tarafından açılırken, baskın anı da kameraya yansıdı. Polis ekipleri, dün Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, ikametin merdiveninde ekstra bir kapı yapıldığı ve kapının kilitli olduğu tespit etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini kapıyı açması üzerine ekipler içeri girdi. Polis, adresin kıraathane olarak tasarlandığı ve içerde 13 kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'ne istinaden 45 bin 97 lira para cezası kesti. Ayrıca kumar oynayan kişilere ise toplam 17 bin 368 bin lira olmak üzere toplamda 62 bin 465 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, iş yeri Şişli İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

ŞİŞLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA; 13 KİŞİYE 62 BİN 465 BİN LİRA CEZA
ŞİŞLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA; 13 KİŞİYE 62 BİN 465 BİN LİRA CEZA
ŞİŞLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA; 13 KİŞİYE 62 BİN 465 BİN LİRA CEZA
ŞİŞLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA; 13 KİŞİYE 62 BİN 465 BİN LİRA CEZA
ŞİŞLİ'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN KAMERADA; 13 KİŞİYE 62 BİN 465 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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