Şişli'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın: 10 kişiye 34 bin 690 lira para cezası
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Şişli'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın: 10 kişiye 34 bin 690 lira para cezası

15.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:30
Şişli'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın: 10 kişiye 34 bin 690 lira para cezası

ŞİŞLİ'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın düzenlendi.

ŞİŞLİ'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın düzenlendi. İçerde bulunan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira para cezası kesildi. Bir adet kumar makinesi muhafaza altına alınırken, ev sahibi C.G. hakkında "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde bulunan bir adreste denetim yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürerken yapılan denetimde bir masa etrafında oyun oynayan 10 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlendi. 10 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden toplam 34 bin 690 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Denetimlerde bir adet kumar makinesi içindeki 560 lira ile birlikte muhafaza altına alınırken, ev sahibi C.G. hakkında da "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

(Fotoğraf) 


Şişli'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın: 10 kişiye 34 bin 690 lira para cezası
Şişli'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın: 10 kişiye 34 bin 690 lira para cezası
Şişli'de kumarhaneye çevrilen daireye baskın: 10 kişiye 34 bin 690 lira para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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