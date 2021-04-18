Şişli'de kumarhaneye çevrile eve baskın
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Şişli'de kumarhaneye çevrile eve baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de polis ekipleri kumarhaneye çevrilen bir eve baskın düzenledi.

Şişli'de polis ekipleri kumarhaneye çevrilen bir eve baskın düzenledi. Ekipler kumar oynayan 17 kişiye toplam 79 bin TL ceza kesti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, içeride bir kumarhane düzeninin kurulduğunu belirledi. Evin içerisinde 4 adet oyun masası olduğu, masaların üzerinde oyun pulları, oyun kağıtları ve zarların bulunduğu görüldü. Polis ekipleri kumar oynayan 17 şahsa "sokağa çıkma yasağı ihlali" ve "kumar oynamaktan" toplam 79 bin 13 TL idari para cezası kesti. Ev sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynatılan ev ekipler tarafından mühürlendi.

-İHA-

Şişli'de kumarhaneye çevrile eve baskın
Şişli'de kumarhaneye çevrile eve baskın
Şişli'de kumarhaneye çevrile eve baskın
Şişli'de kumarhaneye çevrile eve baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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