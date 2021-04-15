Şişli'de kumar operasyonu
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Şişli'de kumar operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de kumar operasyonu

Şişli'de kumar oynana bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla kilitli kapıyı keserek açtı.

Şişli'de kumar oynana bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla kilitli kapıyı keserek açtı. Kahvehane olarak düzenlenen evde bulunan 13 kişiye toplam 62 bin TL ceza kesildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, evin merdiveninde ekstra bir kapı yapıldığı ve kapının kilitli olduğu tespit etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırılarak yardım istendi. İtfaiyenin çalışmasıyla demir kapı kesilerek kumarhaneye baskın düzenlendi.

Polis ekipleri kahvehane olarak düzenlenen dairede bulunan 13 şahsa toplam 62.465 TL idari para cezası uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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