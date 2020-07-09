Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı yandı
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Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı yandı

Şişli'de, kullanılmayan 3 binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı yandı
09.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:11

Şişli'de, kullanılmayan 3 binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevler içinde kalırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 04.00 sularında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Efe Sokaktaki 5 katlı boş bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi ahşap binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm çatıyı sararak, yandaki diğer iki binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Boş olan binada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, çevre binalardaki vatandaşlar da evlerinden çıkıp, yangının söndürülmesini bekledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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