Şişli'de küçük hırsız kamerada
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Şişli'de küçük hırsız kamerada

27.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:10
Şişli'de küçük hırsız kamerada

Ali Çağlar TINBEK / ŞİŞLİ'de kozmetik ürünleri satılan dükkanda müşterilerin, eşyalarını çalan yaşı küçük hırsız yakalandı.

Ali Çağlar TINBEK/ ŞİŞLİ'de kozmetik ürünleri satılan dükkanda müşterilerin, eşyalarını çalan yaşı küçük hırsız yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Şişli'de bulunan ve kozmetik ürünleri satılan dükkanda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Dükkanın güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Görüntülerde dükkana giren ve yaşları küçük olan 2 kız çocuğunun müşterilerin eşyalarını çaldığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, S.K. isimli yaşı küçük şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen, şüpheli serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Şişli'de küçük hırsız kamerada
Şişli'de küçük hırsız kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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