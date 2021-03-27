Şişli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza

Şişli'de bir gece kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve eğlence düzenleyen 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza kesildi.