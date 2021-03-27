Şişli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza
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Şişli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Şişli'de bir gece kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve eğlence düzenleyen 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza kesildi.

Şişli'de bir gece kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve eğlence düzenleyen 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza kesildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gülbağ Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence düzenlendiğini tespit etti.

Gece kulübüne baskın düzenleyen polisler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye toplam 222 bin 600 lira para cezası kesti.

Ekipler ayrıca gece kulübüne genelgeye aykırı faaliyet göstermekten idari işlem uyguladı.

Şişli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza
Şişli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza
Şişli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza
Şişli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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