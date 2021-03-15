Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası kesildi
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Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası kesildi

15.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:44
Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 10 kişiye para cezası kesildi

Şişli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bir kıraathanedeki 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira idari para cezası verildi.

Şişli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bir kıraathanedeki 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira idari para cezası verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Yay Meydanı Caddesi'nde bir iş yerinde oyun oynandığı ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti.

Kıraathanede bulunan 10 kişiye sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 34 bin 690 lira idari para cezası kesildi. İş yerinde bulunan kumar makinesi ve içindeki paraya el konuldu.

İş yeri sahibi C.G. hakkında da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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