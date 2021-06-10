Şişli'de Kovid-19 aşısı satmak ve almak isteyen 2 kişi yakalandı
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Şişli'de Kovid-19 aşısı satmak ve almak isteyen 2 kişi yakalandı

Şişli'de Kovid-19 aşısı satmak ve almak isteyen 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Şişli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısını para karşılığında satmak ve almak isteyen 2 kişi yakalandı.

Şişli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısını para karşılığında satmak ve almak isteyen 2 kişi yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran 21.45 sıralarında Dolapdere Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Polis, isminin K.D. (39) olduğunu belirlediği kişinin üzerinde ve elindeki poşette arama yaptı.

K.D'nin elindeki poşette, hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccıne" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirilmesi üzerine, şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin aşıları M.Ş. isimli bir kişiye satmak için bulundurduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında dolaylı müzakere yürüten polis, şüpheli K.D. ile M.Ş. arasında irtibat sağlayarak belirlenen adreste buluşma ayarladı.

Buluşma adresine gelen M.Ş. (33) de gözaltına alındı.

M.Ş'nin yapılan üst aramasında ele geçirilen 10 bin lira ile K.D'den 3 adet aşı satın almak istediği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de Kovid-19 aşısı satmak ve almak isteyen 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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