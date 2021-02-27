Son dakika gündem: Şişli'de koronavirüs denetimi
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Son dakika gündem: Şişli'de koronavirüs denetimi

27.02.2021 15:10 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:17
Son dakika gündem: Şişli'de koronavirüs denetimi

Son dakika haberleri: Şişli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde denetim gerçekleştirildi.

Şişli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Şişli İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel de katıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve zabıta ekipleri Şişli'de denetim yaptı. Abide-i Hürriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen denetime Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı. Toplu taşıma ve diğer araçlar denetlenirken, vatandaşlara da kimlik kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan açık işyerlerine ve vatandaşlara polis ekipleri tarafından ceza kesildi. Tedbirler ile ilgili uyarılarda bulunan Kaymakam Türkel, "Bugün İstanbul genelinde ve Şişli'de emniyet personelimiz, zabıta personelimiz ve diğer kurumlarımızla açık olan iş yerlerini maske, mesafe ve hijyen yönünden ve dükkanda bulunması gereken personel yönünden denetliyoruz. Dışarıdaki vatandaşlarımızı da istisna kapsamında olup olmadığını inceliyoruz. Amacımız yol göstermek, tabii kuralları ihlal edenlere de yaptırım uygulamak. İşin sonuna geldik, artık inşallah 1 Mart'tan itibaren normalleşmeye adımlar atılacak. Ama biz bu noktada halen tedbirlerin uygulanmasına inanıyoruz." dedi.


- İstanbul
Son dakika gündem: Şişli'de koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Şişli'de koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Şişli'de koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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