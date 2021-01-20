Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın
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Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın

20.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:25
Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın

Son dakika haberler... ŞİŞLİ'de 8 katlı binanın en üst katında çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü.

ŞİŞLİ'de 8 katlı binanın en üst katında çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 8. katında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yeri olarak kullanılan daireden dumanların yükseldiğini gören apartman görevlisi, itfaiyeye haber verdi. Bir yandan da binada oturanları uyararak dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar sokakta bekledi. Kimi yangının söndürülmesini beklerken, kimi de cep telefonu kamerası ile çalışmaları kaydetti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 


- İstanbul
Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın
Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın
Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın
Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın
Son dakika haber | Şişli'de korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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