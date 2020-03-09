Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar - Haberler
İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar

Şişli'de korku dolu anlar.

09.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:10
Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar

Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar

Vatandaşların yaşadığı ev alev alev yandı, elektrik kablosu havai fişek gibi patladı

Yangına yakalanan vatandaşlar çocuklarıyla beraber kaçtı

İSTANBUL - Şişli'de 2 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alev alev yandı. Yangına yakalanan yan binadaki vatandaşlar çocuklarıyla beraber koşarak uzaklaşırken, bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Vatandaşların araçlarını yangından mal kaçırır gibi kaçırdığı yangın söndürülürken, kopan elektrik kabloları ise havai fişek gibi patladı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sarması üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yola çıktıkları esnada sesleri duyan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıktı.


Çocuğunu kucağına alan kaçtı

Panik yaşayan bazı vatandaşlar çocuklarıyla beraber dışarıya çıktı. Aracı alevlerin yakınında olan bir vatandaş ise yangından mal kaçırır gibi aracını uzaklaştırdı. Evin yandığını bir gören kadın çocuklarıyla beraber izlerken, diğer bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Alevlerin yükseldiği yan binadaki kadınlar ise pencerelerden olanı biteni izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.


Elektrik kablosu havai fişek gibi patladı

Yangın söndü ancak bu kez de kopan elektrik kablosu alev aldı. Bir yandan yanan diğer yandan da havai fişek gibi patlayan kablo vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kablodaki yanma devam edince itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ardından dan güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.


"Elektrik kabloları koptu ve patlama oldu"

Yangın hakkında konuşan bir vatandaş, "Yangın çıktı 10 dakika içerisinde itfaiyemiz geldi ve müdahale etti. Ölen ya da yaralanan olmadı, içeride kimse yoktu itfaiye emniyet şeridini çekti. Bir anda başladı. Üst sokakta oturuyorum görünce koşup geldim, yapabilecek bir şey var mı diye. Vatandaşlar falan koşuşturdu. Elektrik kabloları koptu ve patlama oldu. İtfaiye söndürdü" dedi.

Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar James Jeffrey Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Müslüm Gürses Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Şişli'de korku dolu anlar...Yangından çocuklarıyla kaçtılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 21:04:46. #1.15#