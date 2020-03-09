Şişli'de korku dolu anlar: Yangından çocuklarıyla kaçtılar
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Şişli, Güncel

Şişli'de korku dolu anlar: Yangından çocuklarıyla kaçtılar

Şişli'de 2 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alev alev yandı.

09.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:40
Şişli'de korku dolu anlar: Yangından çocuklarıyla kaçtılar

Şişli'de 2 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla alev alev yandı. Yangına yakalanan yan binadaki vatandaşlar çocuklarıyla beraber koşarak uzaklaşırken, bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Vatandaşların araçlarını yangından mal kaçırır gibi kaçırdığı yangın söndürülürken, kopan elektrik kabloları ise havai fişek gibi patladı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sarması üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yola çıktıkları esnada sesleri duyan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıktı.

ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALAN KAÇTI

Panik yaşayan bazı vatandaşlar çocuklarıyla beraber dışarıya çıktı. Aracı alevlerin yakınında olan bir vatandaş ise yangından mal kaçırır gibi aracını uzaklaştırdı. Evin yandığını bir gören kadın çocuklarıyla beraber izlerken, diğer bir kadın ise sinir krizi geçirdi. Alevlerin yükseldiği yan binadaki kadınlar ise pencerelerden olanı biteni izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

ELEKTRİK KABLOSU HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Yangın söndü ancak bu kez de kopan elektrik kablosu alev aldı. Bir yandan yanan diğer yandan da havai fişek gibi patlayan kablo vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kablodaki yanma devam edince itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ardından dan güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

"ELEKTRİK KABLOLARI KOPTU VE PATLAMA OLDU"

Yangın hakkında konuşan bir vatandaş, "Yangın çıktı 10 dakika içerisinde itfaiyemiz geldi ve müdahale etti. Ölen ya da yaralanan olmadı, içeride kimse yoktu itfaiye emniyet şeridini çekti. Bir anda başladı. Üst sokakta oturuyorum görünce koşup geldim, yapabilecek bir şey var mı diye. Vatandaşlar falan koşuşturdu. Elektrik kabloları koptu ve patlama oldu. İtfaiye söndürdü" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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