Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

Şişli'de bir otoparkın çatısına çıkarak boynuna benzin dolu iki şişeyi bağlayıp hayvan hakları adına eylem yaptığını söyleyen bir kadın yürekleri ağıza getirdi.

Şişli'de bir otoparkın çatısına çıkarak boynuna benzin dolu iki şişeyi bağlayıp hayvan hakları adına eylem yaptığını söyleyen bir kadın yürekleri ağıza getirdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilemeyen kadını itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederek kurtardı.

Olay, saat 17: 30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem K. isimli kadın, hayvan hakları adına eylem yapmak için cadde üzerinde bulunan bir otoparkın çatısına çıktı. Boynuna benzin dolu iki şişe bağlayan kadın kendini reklam panosuna zincirleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müzakereci polis memuru ve çevredeki vatandaşlar kendini yakmaya çalışan Meryem K.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Eylemciye müdahale anı kamerada

Bir türlü ikna edilemeyen kadına itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken polis memurları eylemci kadının bulunduğu çatının arka kısmından dolanarak kadını etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri Meryem K.'yi ambulansa bindirerek kontrol amaçlı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırdı. - İSTANBUL

Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı
Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı
Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı
Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı
Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı
Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Cahit Özkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şişli'de korku dolu anlar: Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 21:13:02. #1.16#
title