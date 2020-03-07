ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI
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ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.

07.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:54
ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı. 

Kaza saat 05.30'da Halaskargazi Caddesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mahmut Hakan M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNF 236 plakalı otomobil yoldan çıktı. Refüje çıkan araç 4 ağacı parçalayarak, durabildi.  Mahmut Hakan M. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü: -------------------------------Kaza yapan otomobil-Kırılan ağaçlar-Kaza yapan sürücüye işlem yapan polisler-Görüntü alınmasına engel olmaya çalışan arkadaşı-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA

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