Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
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Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü

Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de bir konteynerde yangın çıktı.

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de bir konteynerde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken 2 otomobil hurdaya döndü. Mahalle sakinleri yangını madde bağımlılarının çıkardığını iddia etti.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk sokakta bulunan boş arsadaki konteynerde çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İnşaat yapılacak boş arsaya konulan konteynerdeki yangın sokakta park halindeki 2 otomobile sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürüldü. Olayda 2 otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alındı. 

MADDE BAĞIMLILARI YANGIN ÇIKARDI İDDİASIBelediyeye konteynerin kaldırılması için müracaatta bulunduklarını ancak ilgilenen olmadığını söyleyen Ali Kemal Aygün, "Tinercilerin yaktığı söyleniyor. Biz gerçekten tinercilerin yakıp yakmadığını bilmiyoruz, görmedik. Ama yangın durduk yere de çıkmaz. Belediyeye söylememize rağmen konteynerleri almadılar, ilgilenen olmadı. Burada boş boş duruyor, hiç bir işe de yaramıyor. Tinerciler geliyor. Biz söyledik ama ilgilenen olmadı. Yan tarafta içinde insanların olduğu bir bina var, yan tarafı da yanmış. Binaya da sıçrayabilirdi. Arabalar da yanmış, muhtemelen tinerciler yaktı" dedi. Yangını tinercilerin çıkarmış olabileceğini söyleyen bir başka mahalle sakini Emre Baygın da, "Tinerciler sürekli buraya gelip gidiyor. Buraya gelip yakıp gidiyorlar, arabalar yandı. Yazık günah insanlara. Bir hayli telaşlandık" diye konuştu.


Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber... Şişli'de konternerde yangın çıktı; alevlerin sıçradığı 2 otomobil hurdaya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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