Şişli'de kız arkadaşını darp eden şüpheli serbest bırakıldı
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Şişli'de kız arkadaşını darp eden şüpheli serbest bırakıldı

12.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:16
Şişli'de kız arkadaşını darp eden şüpheli serbest bırakıldı

ŞİŞLİ'de, birlikte yaşadığı L. K.'yı sokak ortasında darp eden E.G. polise "Şakalaşırken karnına tekme geldi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

ŞİŞLİ'de, birlikte yaşadığı L. K.'yı sokak ortasında darp eden E.G. polise "Şakalaşırken karnına tekme geldi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Kız arkadaşının şikayetçi olmadığı E. G., ifadesinin ardından serbest kaldı. 

Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, E. G., birlikte yaşadığı kız arkadaşı L. K.'yı sokak ortasında dövdü. 3 gün ara ile ikinci kez yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastanede tedavi edilen L. K., sevgilisinden şikayetçi olmadı.

Olayın ardından kayıplara karışan çift, polisin çalışmaları sonucu bulundu. Polis Merkezine ifadeleri alınmak üzere götürülen çift, ifadenin ardından polis merkezinden ayrıldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği Aile İçi Şiddet Biriminde 'ın alınan E.G.'nin, "Şakalaşırken karnına tekme geldi" dediği öğrenildi. L. K., sevgilisinden şikayetçi olmazken, E.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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