Şişli'de kız arkadaşını darp eden sanığa hapis cezası
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Şişli'de kız arkadaşını darp eden sanığa hapis cezası

Şişli'de kız arkadaşını darp eden sanığa hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği, olayın yaşandığı evin sahibini ise ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan şahıs, 'basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği, olayın yaşandığı evin sahibini ise ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan şahıs, 'basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de, 9 Aralık 2020 tarihinde kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı (26), arkadaşı Ceylan A.'nın evinde darp ettiği, olayın gerçekleştiği ev sahibini ise ölümle tehdit ettiği iddia edilen sanık Mehmet Hanifi B.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesince, basit yargılama usulüyle görülerek karara bağlanan davada sanık, 'basit yaralama' suçundan indirim uygulanarak 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Şikayetçi beyanlarının yeterli olmadığını kaydeden mahkeme, 'tehdit', 'hakaret' ile 'huzur ve sükunu bozma' suçlarından beraatine hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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