Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

13.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:59
Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, adliyeye sevk edildi.

26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zanlı M.H.B. yeniden gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından zanlı M.H.B., adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında
Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında
Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika: Damadını silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika: Damadını silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:00:28. #1.15#
title