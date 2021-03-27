Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon
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Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şişli'de kapalı olması gerektiği saate açık olan iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, içeride alkol servisi yapıldığı gördü.

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Şişli'de kapalı olması gerektiği saate açık olan iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, içeride alkol servisi yapıldığı gördü. Operasyon anı kameraya yansırken, içeride bulunan 31 şahsa toplam 110 bin 944 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler kapsamında 23 Mart Salı günü Şişli Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde kapalı olması gerektiği bir iş yerinin açık olduğu ve içeride alkol aldığını gördü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 31 şahsa 1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten 110 bin 944 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon
Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon
Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon
Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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