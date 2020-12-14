Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:56
Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı