Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:56
Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:56:46. #1.15#
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