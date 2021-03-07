Son Dakika | ŞİŞLİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Son Dakika | ŞİŞLİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

07.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:10
Son Dakika | ŞİŞLİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberleri... 4 şüphelinin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

4 şüphelinin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali AKSOYER - Adem VAROL İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de 4 hırsız, kendilerini polis olarak tanıtarak birlikte yaşayan Nijeryalı 2 arkadaşın evine girdi. Evden para ve eşya çalarak kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Şubat'ta Şişli Gülbahar Mahallesi Şahika Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dört şüpheli, birlikte yaşayan Nijerya uyruklu N.C.C.(34) ve O.P.A.(32)?yı hedef aldı. İkilinin kapısına giden şüpheliler, yanlarında bulunan sahte polis rozetlerini ikiliye göstererek evde arama yapacaklarını söyledi. Evin içerisinden 5 bin 200 dolar, 300 Euro, 2 cep telefonu, 2 adet saat ve 1 adet laptop çalan şüpheliler, binadan hızlıca çıkarak uzaklaştı. Olaydan saatler sonrasında kişilerin sahte polis olduğunu anlayan iki arkadaş polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Vasfi G.(21), Yusuf B.(20), Emrullah Y.(20) ve Ömer B.(21), 27 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin binaya giriş ve sonrasında binadan hızlı bir şekilde kaçmaları binanın güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildi.

Son Dakika | ŞİŞLİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son Dakika | ŞİŞLİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son Dakika | ŞİŞLİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son Dakika | ŞİŞLİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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