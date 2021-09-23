Şişli'de kediye işkence ettiği öne sürülen kadın yakalandı - Haberler
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Şişli'de kediye işkence ettiği öne sürülen kadın yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Şişli'de kediye işkence ettiği öne sürülen kadın yakalandı

Şişli'de bir kediye işkence edip öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir kediye işkence edip öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, Eskişehir Mahallesi'ndeki metruk binada bir kadının kediye işkence edip öldürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerdeki kişinin 46 yaşındaki K.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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