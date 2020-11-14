Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı

14.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:07
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı

ŞİŞLİ'de kaza yapan doktor yaralandı.

 ŞİŞLİ'de kaza yapan doktor yaralandı.

Kaza, Darülaceza Caddesi üzerinde saat 9.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkızak Sokak'tan Darülaceze Caddesi'ne dönen Hüseyin Saffet Beköz'ün kullandığı otomobile, hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilinde sıkışan Beköz için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü aracından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilinde sıkışan sürücünün Bağcılar'da özel bir hastanede doktor olduğu ve otomobili ile işe gittiği öğrenildi.

Kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Tarık Sarıkaya, "Ban yeşil ışık yanıyordu. Ben yolumda gidiyordum. Araç birden önüme fırladı. Ben de anlamadım nasıl olduğunu. Buradan zaten yolun karşısına geçiş yok" dedi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaza yapan sürücü ayakkabılarını yalın ayak kalan yolcuya giydirdi - BOLU
Kaza yapan sürücü ayakkabılarını yalın ayak kalan yolcuya giydirdi - BOLU
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür
Şişli'de park halindeki otobüse çarptı ağır yaralandı
Şişli'de park halindeki otobüse çarptı ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Cevdet Yılmaz Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Şener Şen Ferzan Özpetek Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Cenk Tosun Ersun Yanal Samet Aybaba Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Türk Asker Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 10:07:26. #1.15#
title